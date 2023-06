Neapolis Marathon, la nuova medaglia di Lello Esposito con la sirena Partenope

La sirena Partenope di Lello Esposito si rinnova ed è pronta a finire al collo dei maratoneti provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi stranieri.

Per il secondo anno consecutivo, infatti, il noto artista napoletano firma la medaglia destinata agli atleti che domenica primo ottobre arriveranno al traguardo della “Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon” e della “Italiana Assicurazioni Neapolis Half”, le due gare sulla distanza rispettivamente di 42,195 e 21,097 chilometri che celebreranno ancora una volta la festa del podismo nel cuore della città di Napoli.

Per celebrare questo rinnovato binomio, Lello Esposito ha deciso quindi di aprire il suo esclusivo laboratorio per presentare le novità della medaglia 2023. L’appuntamento è per mercoledì 28 giugno, alle 11,30, presso l’atelier nelle Scuderie di Palazzo Sansevero, in vico San Domenico Maggiore.

Qui istituzioni politiche e sportive, responsabili della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon e lo stesso Lello Esposito sveleranno le curiosità legata al premio che verrà consegnato ad ogni singolo atleta al termine della sua performance sportiva e illustreranno le altre novità in vista della maratona in programma fra poco più di tre mesi.