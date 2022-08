Re Giorgio Minisini ce l'ha fatta di nuovo, stavolta a Roma, la sua città. Il fenomeno del nuoto artistico azzurro si è preso la medaglia d'oro europea nella prova individuale maschile, una gara storica in quanto la prima di sempre riservata agli uomini in una competizione del genere.

Nessuno come lui

Minisini, 26 anni e campione del mondo con Lucrezia Ruggiero agli scorsi campionati iridati di Budapest, è sceso in acqua sulle note di 'A plastic sea', una colonna sonora a tema ecologico ispirata dalle parole del naturalista britannico David Attemborough. La sua prestazione (punteggio 85.7033) è stata leggiadra come al solito, e i rivali, lo spagnolo Diaz Del Rio e il serbo Martinovic, hanno potuto solo ammirarlo. Per Giorgio il trionfo europeo è l'ennesima prima volta in carriera: è stato lui il primo nuotatore artistico maschile in Italia, sfatando il mito che vuole questa disciplina come riservata solo alle donne. Il ragazzo, fidanzato con la sincronetta Enrica Piccoli (anche lei appartenente alla Polizia di Stato), lontano dalla vasca è molto attivo anche nel sociale: tramite il progetto Filippide ha ispirato ragazzi con la sindrome di Down che avevano il sogno di esibirsi in acqua. Una di loro, Arianna Sacripante, ha realizzato questo desiderio e ora si esibisce proprio con Giorgio. Che dopo l'oro europeo vinto davanti al suo pubblico, letteralmente impazzito di gioia al Pietrangeli, ormai è leggenda dentro e fuori dall'acqua.

Linda Cerruti argento

L'azzurra del Sincro Linda Cerruti è medaglia d'argento, con il punteggio di 90.8839, agli Europei di nuoto di Roma nel solo techinical. Meglio di lei ha fatto solo l'ucraina Marta Fiedina con 92.6394. Bronzo, invece, per l'austriaca Alexandri Vasiliki con 90.0156. Per l'Italia è il terzo argento nel medagliere dall'inizio di questi Europei.