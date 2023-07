Mondiali nuoto, la 4x100 stile italiana vince la medaglia d'argento

La staffetta dell'Italia ha conquistato l'argento nella 4x100 stile ai mondiali di nuoto a Fukuoka, dietro all'Australia. È la prima medaglia dalla piscina per gli azzurri.

Gli azzurri Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon hanno chiuso in 3:10.49. Oro all'Australia in 3:10.16 e bronzo agli Stati Uniti in 3:10.81.

Nella mattinata giappponese è crollato dopo 15 anni il record più longevo del nuoto, quello di Michael Phelps nei 400 misti uomini. A batterlo è stato il francese Leon Marchand, campione del mondo in carica, che ha annullato il 4:03.84 stabilito ai Giochi Olimpici di Pechino 2008.