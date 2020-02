Scatta il countdown. Scende la polvere nella clessidra. E' partito il conto alla rovescia: tra 100 giorni prendono il via i Campionati italiani olimpici e paralimpici di scherma MD Napoli 2020, in programma dal 4 al 7 giugno al PalaVesuvio. Si preannuncia uno degli appuntamenti sportivi più importanti dell'anno e sarà l'occasione, per le tante stelle della pedana, da Bebe Vio ad Aldo Montano, da Rossella Fiamingo a Elisa Di Francisca, fino al napoletano Luca Curatoli (nella foto di Augusto Bizzi), bronzo in Coppa del Mondo nella recente tappa di Varsavia, di aggiudicarsi il titolo nazionale e prepararsi al meglio per le Olimpiadi di Tokyo.



Evento all'ombra del Vesuvio. «Sarà una grande festa, l'occasione per Napoli di legarsi alla scherma per sempre. La mia volontà, quella di rendere questo sport alla portata di tutti, coincide con la mission dell'associazione Milleculure», spiega Diego Occhiuzzi, atleta a cinque cerchi plurimedagliato, organizzatore dei Campionati. «La macchina è in movimento, ci saranno atleti di qualità e un pubblico entusiasta. Invito tutti a vedere dal vivo i migliori schermidori italiani», conclude Occhiuzzi, dopo aver promozionato la kermesse alla Borsa internazionale del turismo con il presidente della Fis, Giorgio Scarso.



Tappe di avvicinamento. Il 5 aprile al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, tra arte e sport, in collaborazione con Decathlon Italia. Seguiranno, nel mese di aprile, il raduno della Nazionale di spada, guidata da Sandro Cuomo, e della Nazionale paralimpica. Poi il 7 maggio la presentazione dei Campionati a bordo della MSC Divina, con la Wall of Fame dei fuoriclasse campani della scherma. Infine, il flash mob con gli atleti in Piazza del Plebiscito a pochi giorni dal via della rassegna.





