In terra giallorossa trionfano i rossoverdi. I posillipini dettano legge a Benevento e si rendono protagonisti al Palazzetto Mario Parente, sede regionale della qualificazione alla Coppa Italia nazionale, in programma prossimamente ad Ancona. Ritorna in pedana la plurititolata sciabolatrice Irene Di Transo, che in finale ha battuto Beatrice dalla Vecchia (Vigili del Fuoco). Si sono classificate terze Elisa Petrone (Champ Napoli) e Rosa Carmen Misurelli (Club Scherma Napoli). Brilla anche la spadista Giovannella Somma, ormai una certezza nel panorama schermistico. Scavalca Giuseppina Saviani (Club Scherma San Nicola), seguono Fiorenza Vitelli e Carla de Simone (Club Schermistico Partenopeo).

Da segnalare il terzo posto dello spadista Cristian Heim, che ha vinto il derby con il fratello Andreas nei quarti di finale. Prevale Carlo Gallo (Club Scherma Nedo Nadi), che in finale si è imposto per una stoccata su Giovanbattista Carignani (Milleculure) Terzo, ex aequo, Adriano Parente (Club Schermistico Partenopeo). Tra gli atleti rossoverdi che hanno conquistato il pass anche Ettore Saetta e Andreas Heim, che si aggiungono alle già qualificate Gaia Leonelli e Giulia Rosiello.

Tra gli sciabolatori vince il napoletano e figlio d’arte Dario Cavaliere (Esercito). Completano il podio Marco Abate (Champ Napoli), Marco Galletti e Michele Pellegrino.

Sulle pedane sannite bottino di tutto rilievo per i fiorettisti di Salerno: domina Emiliano Natella (Club Scherma Salerno) davanti al compagno di sala Giuseppe Paolo Cupo. Sono terzi a pari merito Vincenzo Vinciguerra (Nedo Nadi) e Simone Citarella. Anche tra le fiorettiste il podio è completamente salernitano: è prima Alessandra Vinciguerra (Nedo Nadi), che in finale supera Chiara Bove (Club Scherma Salerno). Chiudono il podio Ylenia Maurizia Iervasi e Alessandra Cammarota (Club Scherma Salerno).

«Sono davvero soddisfatto. La gara di Benevento finalmente si è svolta con una prima apertura ai genitori. Vedere il palazzetto sannita con i papà e le mamme degli atleti sugli spalti è stato emozionante», dichiara entusiasta Aldo Cuomo, presidente Federscherma Campania. «Abbiamo risolto gli inevitabili problemi dell'ultima ora, grazie anche alla collaborazione del consigliere Francesca Boscarelli: la gara è filata liscia senza intoppi», prosegue Cuomo, che non nasconde la sua gioia. «Doppia soddisfazione personale per aver centrato due successi e un podio nelle gare di spada e sciabola. Sono tornato a Napoli come al solito stanco ma felice. E sono già al lavoro per organizzare la prova di qualificazione regionale di Coppa Italia under 17 e under 20 di spada e il campionato regionale di fioretto e sciabola a Casagiove questo fine settimana», conclude Cuomo.