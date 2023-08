Europei Youth Lifesaving in Polonia, l'Italia è campione d'Europa: «Grande soddisfazione per il salvamento campano»

Cala il sipario sugli Europei Youth di Salvamento andati in scena dal 21 al 26 agosto a Gorzow Wielkopolski e Miedzyzdroje in Polonia. Dopo i grandi risultati ottenuti in piscina dalla Nazionale Italiana guidata da Gianni Anselmetti, il gruppo azzurro raccoglie i frutti del duro lavoro anche nelle gare oceaniche confermando la prima posizione nel medagliere e vincendo la manifestazione.

Con 26 medaglie totali conquistate (14 ori, 9 argenti e 3 bronzi), la delegazione italiana si conferma essere la più forte d'Europa, con un eccellente primo posto per numero di medaglie e, soprattutto, nella classifica delle nazioni, collezionando 868 punti. Si confermano anche nelle specialità a mare gli ottimi piazzamenti conquistati dagli atleti campani con un doppio argento di Giovanni Mastrorilli (allenato da Marco Sarti, Ecumano Space Pool & Fitness) nella gara frangente maschile e nella staffetta torpedo. Nel quartetto di partenza era presente anche Gaetano Lubrano Lobianco (allenato da Gianpaolo Longobardo, Circolo Nautico Posillipo) che, invece, ha conquistato il 13esimo posto nella canoa e il quinto posto nella specialità in spiaggia delle bandierine.

Insomma, dopo esser stati a comando della classifica in piscina, la Nazionale Italiana ha ulteriormente confermato la sua superiorità rispetto al resto delle delegazioni, lasciando indietro di 10 punti la squadra spagnola nella classifica delle nazioni. La chiusura degli Europei Youth Lifesaving conferma quanto la Campania (e Napoli in particolare) da anni stia puntando molto su questo movimento sportivo attraverso competizioni regionali e nazionali che aiutano costantemente gli atleti a mettersi in gioco e sviluppare la propria crescita agonistica. Già in piscina i due atleti campani erano riusciti a far sentire la propria voce conquistando 4 ori, 2 argenti e un bronzo tra gare singole e a squadra, ottenendo uno storico secondo posto nella SERC mista, una delle gare più complesse e difficili da gestire nel panorama del salvamento.

I due atleti campani che hanno partecipato all’Europeo sono tra i più promettenti del panorama nazionale, qualificati dopo i buonissimi risultati dei campionati Nazionali tenuti a Riccione lo scorso maggio/giugno. Esprime particolare soddisfazione Alfonso Abate, vicepresidente del Comitato regionale campano della Federazione Italiana Nuoto e responsabile settore salvamento agonistico. «Tutti gli ottimi risultati conseguiti dai napoletani sicuramente ci hanno riempito di gioia poichè rappresentano i sacrifici, l'impegno e il lavoro certosino fatto dalle società, dai ragazzi e da tutto il movimento che in Campania raccoglie circa 17/18 squadre, parlando di un totale per il settore agonistico di salvamento di quasi 200 atleti» spiega Abate. «Sicuramente sarà un volano per uno sviluppo ulteriore del movimento. Ci ha fatto molto piacere poichè qualifica e certifica l'ottimo lavoro fatto».

«La nostra regione è tra le pochissime che organizza ben tre trofei nazionali e naturalmente queste manifestazioni portano tutto il movimento ad essere tenuto in considerazione ad un livello medio alto». «Il circuito di gare organizzato dal comitato ragionale permette agli atleti e alle società di fare un'attività che porta ad un miglioramento sempre maggiore dei ragazzi» ha spiegato Abate. Per la Campania, infatti, non è la prima volta che degli atleti vengono convocati nella delegazione nazionale. «La Campania ha sempre prodotto atleti per le squadre nazionali. Lo scorso anno, ai campionati mondiali assoluti e juniores, abbiamo avuto la convocazione di Alessandra Marra (Gym Sport Mania Scafati), Mariano Bifano (CN Posillipo) e Gaetano Lubrano Lobianco (CN Posillipo) che hanno rappresentato la regione a livello nazionale» ha precisato. «Sicuramente gli ottimi risultati aiuteranno nello sviluppo ulteriore di un eventuale situazione che possa portare ad un miglioramento sia della quantità che della qualità del settore salvamento in Campania» ha concluso Abate.