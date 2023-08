Europei Youth di Salvamento, Napoli brilla in Polonia: arrivano le prime medaglie per gli atleti campani

Grandi soddisfazioni dalla Polonia dove sono attualmente in corso gli Europei Youth di nuoto per Salvamento, disciplina dove la Campania, e in particolare Napoli, da diversi anni si sta affermando a livello nazionale e internazionale.

Dopo i grandi risultati ottenuti ai Campionati Nazionali di Riccione, nel quale si è formata la delegazione ufficiale che sta rappresentando l'Italia agli Europei Youth, stanno arrivando i primi riconoscimenti per gli atleti napoletani attualmente impegnati nella manifestazione che si sta svolgendo a Gorzow Wielkopolski e Miedzyzdroje in Polonia. Le gare hanno dato luce a diversi talenti del Salvamento campano che già da diverso tempo hanno saputo affermarsi in questa specialità non da molti conosciuta. Al termine della terza giornata del campionato la Nazionale è prima nel medagliere paziale con 13 ori, 6 argenti e un bronzo.

Primo risultato storico è stato raggiunto con un argento nella SERC, una prova di simulazione di soccorso, specificatamente a squadre, che vede gli atleti dover svolgere diverse attività di salvataggio di cui vengono a conoscenza solamente nell'ingresso in piscina. L'obiettivo è quello di portare a compimento i vari salvataggi in maniera corretta e il più velocemente possibile. La squadra aveva tra le sue fila anche il napoletano Gaetano Lubrano Lobianco, atleta del Circolo Nautico Posillipo, affiancato da Cecilia Moretti, Andrea Dallari e Ilaria Cipolletti.

Il team è riuscito a conquistare uno storico argento alle spalle del quartetto tedesco e davanti la delegazione francese.

Grandissimi risultati raggiunti anche nella staffetta 4x50 nuoto ostacoli nel quale spicca il nome di Giovanni Mastrorilli, atleta napoletano dell' Ecumano Space Pool, che ha conquistato un oro nella specialità, bissando il successo anche nella gara individuale dei 200 m nuoto ostacoli. Conquistato un importantissimo argento anche nella staffetta 4x50 pool lifesaving mista, nel quale il quartetto composto da Giovanni Mastrorilli, Martina Laurenti, Matteo Belloli e Giulia Piovani si sono avvicinati al record mondiale ancora detenuto dalla nazionale italiana.

Al termine della terza giornata di gare, i risultati mantengono la nazionale italiana saldamente al primo posto del medagliere rimpolpato dai due ori conquistati nella stafetta 4x50 mista che ha visto tra i protagonisti i due napoletani presenti in squadra. Mastrorilli (Ecumano), Lubrano Lobianco (Circolo Nautico Posillipo), Belloli e Borona, si sono imposti al primo posto con il tempo di 1'32"21. L'europeo Youth, come al solito, si conferma come un modo per dare prestigio ad una disciplina fatta di sacrificio e tantissima dedizione. La Campania, in particolare Napoli, da anni ha avviato una vera e propria tradizione sportiva intorno a questa specialità con società che, annualmente, si impegnano a far crescere talenti capaci di portare alto il nome della città e della regione in giro per il mondo. Una lunga tradizione sportiva che questa volta è stata degnamente rappresentata anche a livello internazionale e che, ovviamente, lascia sperare molto bene per il futuro.