Pallanuoto in lutto, morto l'ex campione del Posillipo Luca Giustolisi: aveva 53 anni

Nuovo lutto nel mondo dello sport campano che vede spegnersi una delle luci più luminose della pallanuoto degli anni '90. E' scomparso a soli 53 anni Luca Giustolisi, ex pallanuotista triestino che ha militato nelle fila del Circolo Nautico Posillipo. Malato da diverso tempo, l'ex bronzo olimpico delle Olimpiadi di Atlanta 1996, nonostante avesse deciso di ritirarsi nel 2004, aveva continuato a lavorare in quel mondo nelle vesti di commentatore, allenatore, dirigente e psicologo. Nato nel 1970 a Trieste, Giustolisi ha vestito all'inizio della sua carriera la calottina della Roma, con il quale ha vinto una Coppa Len e una Coppa delle Coppe, per poi passare al CN Posillipo e, successivamente, alla Pro Recco, la squadra tuttora più titolata al mondo.

Con il Posillipo si è laureato campione d'Italia e d'Europa e ha sempre reso noto quanto sia stato profondamente legato all'ambiente e all'esperienza fatta nella squadra napoletana. A dare la notizia della tragica scomparsa di Giustolisi è stata la Federazione Italiana Nuoto in un comunicato ufficiale firmato, tra i tanti, dal presidente Paolo Barelli e gli allenatori del Settebello e del Setterosa Sandro Campagna e Carlo Silipo. «La notizia che mai avremmo voluto ricevere» esordisce la lettera pubblicata sul sito ufficiale. «La pallanuoto lo ricorda per sensibilità ed eleganza, passione e competenza che aveva trasportato anche fuori dalla vasca». Sono tantissimi le personalità dello sport campano che stanno ricordando Giustolisi per il contributo dato al mondo della pallanuoto e al modo in cui, con grande eleganza e umiltà, ha sempre combattuto le proprie sfide personali e professionali. «Te ne sei andato in silenzio (da gran signore quale sei sempre stato), in punta di piedi proprio ora che eri rientrato nel mondo che ci ha fatto conoscere, incontrare e ci ha fatto diventare fratelli» ha scritto Francesco Postiglione, che con Giustolisi aveva condiviso sia la sua permanenza tra le fila del Posillipo che l'esperienza in Nazionale.

Le condoglianze sono arrivate anche dall'ex capitano del CN Posillipo e patron dell' Acquachiara ATI 2000 Franco Porzio che ha ricordato il collega ed amico con un foto celebrativa del terzo posto conquistato durante le Olimpiadi di Atlanta 1996. «Giustolisi ha militato in tante squadre ma in ogni piazza ha sempre lasciato uno splendido ricordo come giocatore ma soprattutto come persona. Tutti gli hanno sempre voluto bene» sono le parole condivise in comunicato ufficiale rilasciato dalla società sportiva napoletana creata di cui Porzio è presidente onorario. Dopo aver lasciato la carriera da pallanuotista nel 2004, era tornato a Trieste come dirigente per poi vestire i panni di allenatore nel 2005 con il Nevi e quelli di direttore tecnico nel 2008 del Torino 81. Solo all'inizio del 2023 si era avvicinato alla realtà dell'AN Brescia come psicologo e stava aprendo i suoi orizzonti anche al mondo del commento tecnico.