Il Posillipo e la Lilt insieme contro il tumore al seno

Prevenire è vivere. Il Circolo Nautico Posillipo lancia un messaggio chiaro. Da qui il protocollo siglato con la Lega italiana per la lotta contro i tumori. La stretta di mano tra il presidente rossoverde Aldo Campagnola e Adolfo D’Errico Gallipoli, presidente della Lilt di Napoli (designato di recente dal Ministro della Salute Orazio Schillaci componente del consiglio direttivo nazionale della Lilt) suggella l’intesa per promuovere corretti stili di vita. Acquista sempre più valore lo sport come elemento fondamentale per la difesa della salute e la prevenzione delle patologie oncologiche e non solo.

Dragon Boat terapeutico. L'esempio pioneristico di Davide Tizzano, bicampione olimpico di canottaggio (oro a Seoul 1988 e ad Atlanta 1996), attuale presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo e ideatore delle Sirene di Ulisse, viene seguito e replicato in Italia e all’ombra del Vesuvio. E così, in virtù dell’accordo sottoscritto, 22 aderenti all’associazione «Donna come prima» parteciperanno a corsi annuali di Dragon Boat, usufruendo delle attrezzature (imbarcazione, pagaie, giubbotti) e delle strutture sportive concesse dal Circolo Nautico Posillipo a titolo gratuito. Prosegue instancabile l’impegno del glorioso sodalizio napoletano (che si accinge a festeggiare il Centenario nel 2025) per il conseguimento di finalità sociali attraverso lo sviluppo della pratica sportiva.

Alla firma del documento sono intervenuti Sara Boscaino, vicepresidente di «Donna come prima», associazione della Lilt impegnata nella riabilitazione psico-fisica delle donne operate al seno, Filippo Smaldone, vicepresidente amministrativo del Circolo Nautico Posillipo, e Rodolfo Vastola, consigliere delegato alla canoa e direttore tecnico delle Nazionali italiane.

Felice intuizione. Iniziativa particolarmente lodevole e meritoria. «Funzione principale del Circolo Nautico Posillipo è fornire servizi anche a carattere sociale», dichiara soddisfatto Vastola. «Seguirà un calendario di eventi e stiamo già perfezionando altri protocolli d’intesa», annuncia. «Le Sirene Partenopee gareggeranno per i colori del Posillipo e della Lilt», conclude Vastola.