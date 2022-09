Napoli sul tetto d’Europa. Esplode la felicità in piscina, perché l’Ac Group Nuoto 2000 ha battuto in finale 6-3 Dusseldorf (parziali di 1-0, 0-2, 2-0, 3-1) al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, posizionandosi sul gradino più alto del podio. Tre anni dopo la medaglia d'argento nell'edizione disputatasi in Slovenia, è arrivato un meraviglioso oro ai campionati europei di pallanuoto master, categoria maschile over 65.

Impresa azzurra e doppietta per il capitano Maurizio Marassi. «Un risultato bellissimo e importante per Napoli in un momento di grande depressione sportiva, dimostrazione evidente di come si possano ancora avere delle magnifiche emozioni anche ad una certa età». Una bella notizia e non solo. «Il successo europeo è il coronamento di tanti anni di sacrifici personali in favore del movimento master, che è nato all’ombra del Vesuvio nel 1987 con i primi campionati italiani. Dopo vari titoli ci riconfermiamo e nell’ambito maschile siamo l’unica squadra italiana ad aver trionfato ai campionati europei. Dedichiamo il titolo a tutti i pallanuotisti che non ci sono più: Enzo D’Angelo e Mario Vivace», argomenta entusiasta il dottor Marassi, che annuncia. «Domenica 11 settembre al porto di Baia (molo Sud) faremo una partita di esibizione in occasione del memorial D’Angelo per sottolineare che combattiamo ancora nonostante l’età», asserisce convinto il leader del Nuoto 2000.

Il messaggio. «Lo sport è un momento salutare e fa bene a qualsiasi età, ma spesso viene trascurato. Se ne parla poco, riferendosi solo a quello agonistico. Lo sport è importante, perché è una medicina», afferma Marassi. «Abbiamo riportato una bella vittoria internazionale, è un vanto per Napoli, ed è un grande motivo d’orgoglio per i non più giovani pallanuotisti partenopei».

Sol Levante. «Siamo proiettati ai prossimi Mondiali di categoria in Giappone nel 2023. Non abbiamo un Circolo alle spalle: ci autogestiamo e andiamo avanti. Ci lega la passione per la pallanuoto e insieme proviamo a superare gli ostacoli. Ci divertiamo e stiamo bene. E poi vedere gente di 65 anni e più indossare la calottina è stimolante per le giovani generazioni, un valido insegnamento senza tempo», conclude Marassi.

Il team del presidente Nicola Lucarelli ha dominato nella prima fase con due vittorie e altrettanti pareggi. Eliminati nel girone i diretti avversari, ovvero i Nuotatori Civitavecchiesi. «Grandissimo risultato ottenuto nella rassegna continentale. La soddisfazione è massima, perché colloca il Nuoto 2000 in una posizione di vertice che merita», rivendica il patron napoletano. L'Ac Group Nuoto 2000 è riuscito a vincere il suo primo titolo continentale, suggellando una stagione da incorniciare dopo l'ottimo risultato della squadra seniores nel campionato di serie B e il titolo italiano master messo in bacheca nella categoria M60.

«Alla luce di questo esito straordinario, ci auguriamo che possa crescere ancora il movimento master. Siamo molto orgogliosi, poiché unica squadra italiana ad aver vinto il prestigioso titolo europeo. Il presidente della Fin, Paolo Barelli, si è congratulato con noi per il successo conseguito in vasca», chiosa Lucarelli. Tutto ciò è il frutto di un grande lavoro, teso a valorizzare i giovani e a rendere protagonisti i meno giovani, merito del presidente Nicola Lucarelli, appassionato artefice, con il fondamentale supporto del main sponsor Ac Group e dei nuovi partner ShedirPharma e Farvima Medicinali.

Pro Recco. Esulta anche la napoletana Eliana Acampora, in gol contro le irlandesi del Kerelete Sport. La formazione ligure, composta da Blanca Gil e Mercedes Stieber, si è imposta in finale con il punteggio di 6-2, grazie al poker messo a segno da Simona Abbate e la marcatura di Gaia Apilongo. Le reccheline si sono laureate campionesse d’Europa.