Bionda e bella. Il suo nome rimanda alla, la regina dell’acqua. Si tuffa non in piscinama sul rettangolo verde, pronta a difendere la porta deldagli assalti avversari. Nata il 10 ottobre 1991, si ritrova tra i pali sola con se stessa. Sorrisi ammalianti e riflessi pronti, istinto e tempismo. Alterna elevazioni e uscite basse, danza con il pallone tra i piedi, sa distendersi all’occorrenza. Cresciuta nel mito diosserva. Bianconera sì, ma dal cuore azzurro.Laurea magistrale in finanza, la 28enne dirige la difesa con maestria e sa farsi rispettare. Sta trascorrendo la quarantena a, allenamenti in giardino e all’aria aperta. Dal grande cuore, Federica si è spesa in favore dell’, in prima linea nella lotta al, con una donazione personale. Ha trascorso un biennio allaprima di venire al Sud. Non vede l’ora di tornare in campo. C’è da compiere l’ultimo sforzo e completare un’opera interrotta.Se il Napoli si trova in vetta, parte del merito è anche suo. Soltanto 13 gol subiti in 15 gare disputate: è questa una delle chiavi del primato. Club del presidente, dunque, in ottime mani. La sua parata più preziosa contro la, diretta concorrente alla promozione, staccata di due lunghezze in classifica e con una partita in più in campionato.Fede, speranza e serie A.