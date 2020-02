Sfuma di pochissimi secondi il sogno degli organizzatori dalla Napoli Half Marathon di rompere il muro dell'ora: l'impresa è solo sfiorata dal keniano Henry Rono (Team RunCzech) che vince la Napoli City Half Marathon in 1h00'04” che vale come nuovo primato della gara. Podio tutto di matrice keniana grazie a Evans Kipkorir Cheruiyot che arriva appena dietro in un altrettanto velocissimo 1h00'42”. Primi nove posti tutti di estrazione africana e decimo posto con l'estone Roman Fosti che ha terminato in 1h05'23”. Primo italiano al traguardo di questa Napoli City Half Marathon è Francesco Quarato (Team Pianeta Sport Massafra) che si è piazzato 15esimo in 1h09'35”.



A vincere la gara femminile con un tempo finale di 1h06'47” è la keniana Viola Cheptoo: primato della gara battuto di quasi due minuti. A completare il podio l'etiope Birho Adhena Gidey con 1h07'57» oggi all'esordio, e la sudafricana Glenrose Dimakatso Xaba che chiude in 1h09'30”. Prima italiana, nona assoluta, la pugliese Rosalba Console (Fiamme Gialle). © RIPRODUZIONE RISERVATA