I grandi di lavori di restyling non sono bastati per evitare i vecchi problemi al PalaCoscioni di Nocera Inferiore. La struttura sportiva, notevolmente rinnovata in occasione dell'Universiade 2019, deve di nuovo fare i conti con le infiltrazioni d'acqua che si verificavano già in passato.



Il punto da cui "piove" all'interno del palasport è sempre lo stesso: a ridosso delle transenne che separano il rettangolo di gioco e la nuova tribuna retrattile installata nella scorsa primavera. Ne stavano pagando le conseguenze le atlete di Futsal Nuceria e Dona Five Fasano, in campo domenica per la gara del campionato di Serie A2 di calcio a 5.



Insistenti le gocce che, nel giro di pochissimi minuti, hanno formato una chiazza d'acqua proprio a ridosso della linea laterale del campo. Al punto da costringere le stesse calciatrici, oltre all'assistant coach della formazione nocerina, a improvvisarsi nel ruolo di asciugatori, armati di spazzoloni sistemati all'occorrenza nell'area del campo.



Fortunatamente nessuna conseguenza fisica per atlete e arbitri, nonostante qualche scivolone si sia verificato. E da verificare è soprattutto, ancora una volta, la tenuta di una copertura che, nonostante gli interventi per l'Universiade, continua a presentare qualche buco di troppo. © RIPRODUZIONE RISERVATA