Nuoto, altra medaglia per l'Italia nei Mondiali juniores: Ballarati conquista il bronzo nei 50 stile libero

Il bronzo del giorno arriva per l’Italia ai mondiali di Netanya, in Israele, nella gara più veloce del nuoto: i 50 stile libero. La conquista Lorenzo Ballarati, che è il primo europeo della finale. Il campioncino di Civitavecchia, che continua ad allenarsi sul posto con il suo coach di sempre, Fabio De Santis, chiude in 22.47 ed è preceduto alla piastra dal sorprendente Nikoli Matthew Harold Blackman, “coloured” di Trinidad e Tobago, da quest’anno studente all’università del Tennessee. È il primo oro mondiale per Trinidad e Tobago nel nuoto ed è anche una nuova smentita ai pregiudizi razziali che circondano questo sport (“i neri non nuotano, hanno le ossa più pesanti” eccetera eccetera con strascichi di razzismo). Blackman, che curiosamente vuol dire “uomo nero” ha battuto l’attesissimo australiano Flynn Southam, 22.43.

Nuoto, nessuna medaglia ai Mondiali juniores: Curtis quinta nei 100 stile libero

Il compagno di nuoto di Ballarati, il calabrese di Roma Davide Passafaro, si è classificato al quinto posto, 22.66 che con questo crono ha stabilito il suo nuovo primato personale.

Ed è ancora quarta, e prima in Europa, una staffetta azzurra: questa volta è la 4x200 stile libero maschile, preceduta dai tre colossi tra i quali, dietro gli Stati Uniti del fenomenale Maximus Williamson, quarto oro e quinta medaglia per il ragazzo di Atlanta, e prima dell’Australia, si inserisce la Cina invece del Canada. Il mondiale è come l’Olimpiade: la Vecchia Europa conta sempre meno, anche il numero di medaglie conquistate…

I quattro italiani erano Alessandro Ragaini (1:47.24: solo Williamson è andato più veloce di lui nella frazione iniziale, e nessuno dei compagni di staffetta pure se lanciati), Gianluca Messina (1:51.73), Federico Mao (1:49.82) e Filippo Bertoni (1:47.46) per un totale di 7:16.25.

Gli americani hanno chiuso in 7:09.03.

Nelle altre finali della sessione di oggi pomeriggio Giulia Vetrano (2:14.36) si è piazzata quarta nei 200 misti con quinta Chiara Della Corte (2:14.67) e la vittoria della stella americana Leah Hayes (2:10.24). Gli altri azzurri in gara sono stati Francesca Zucca, quinta nei 100 rana (1:07.94), e Christian Bacico, ottavo nei 50 dorso (25.52). Sono usciti in semifinale Giada Gorlier (28.10) nei 50 dorsa e Daniele Momoni, il romano che comunque ha migliorato il proprio primato personale con 24.24 nei 50 farfalla. E’ nono e prima riserva, chissà mai…