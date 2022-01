All runners are beautiful. Ritorna finalmente la Napoli City Half Marathon. Si corre domenica 27 febbraio la prima mezza maratona internazionale del 2022, dopo lo stop del 2021, quando venne sostituita dal Napoli Digital Running Festival. A vincere l’edizione del 2020 la keniana Viola Cheptoo (crono di 1h06’47”).

Punto di partenza e di arrivo la Mostra d’Oltremare. Start alle ore 9 da viale Kennedy. Per la partecipazione sarà obbligatorio esibire il Green Pass e indossare la mascherina per i primi 500 metri di gara. Gli atleti attraverseranno la Grande Bellezza: sfileranno in via Caracciolo. Sullo sfondo il maestoso Vesuvio e le isole del Golfo. Si proseguirà in direzione porto, per poi rientrare e valicare Piazza del Plebiscito, mirabilmente descritta e raccontata da Alberto Angela in «Stanotte a Napoli» il 25 dicembre 2021 in onda su Rai 1. Nuovamente lungomare da percorrere e ammirare e ritorno a Fuorigrotta.

Raggi di sole. La medaglia un omaggio all’urbe di Partenope, perché la sua forma ricorda la pianta ippodamea della città, una rete di strade poste in modo ortogonale che si aprono a forma di anfiteatro sul mare. La medaglia racconta le caratteristiche che hanno reso Napoli famosa in tutto il mondo.

Napoli Running. Persegue obiettivi di carattere sportivo (organizzare eventi internazionali di qualità), sociale (ispirare la comunità a percepire la corsa come veicolo di solidarietà ed inclusione), di salute (diffondere uno stile di vita sano), ed economico (attrarre migliaia di turisti nel territorio campano). Supporta i piccoli pazienti del Santobono, contribuendo alla costruzione del reparto di neurochirurgia attraverso la Onlus SOS Sostenitori Santobono.

Palinsesto. Oltre alla Napoli City Half Marathon (ben 7100 partecipanti nel 2020) lungo un percorso di 21,097 km, la Sorrento-Positano e il Bosco in Rosa a Capodimonte.