I campioni d’Europa alla Vitale. Mercoledì clorato e anticipo della settima e ultima giornata del round scudetto. Si annuncia una festa della pallanuoto domani pomeriggio (ore 16), in occasione della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace. Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno-Pro Recco chiuderà la regular season.

Si annuncia il sold out. Il presidente giallorosso Enrico Gallozzi e vicepresidente Fin Campania ha invitato tutti i giovani tesserati della Federnuoto a partecipare gratuitamente all’incontro. Sarà l’occasione, inoltre, per celebrare «Uno Slogan per la Pace», iniziativa patrocinata da AiBi Amici dei Bambini e Onmic Salerno.

Si prospetta una calda accoglienza per Alessandro Velotto (nella foto di Enrico Casiraghi) e galacticos, reduci dalla vittoria della 16esima Coppa Italia nella storia della plurititolata società ligure, una delle più forti al mondo. Il pallanuotista di Ponticelli, ex giocatore della Canottieri Napoli e bronzo a Rio 2016, sempre incisivo nelle retrovie e decisivo in attacco: dal talento adamantino.

«Affrontiamo i migliori. Deve essere di grande stimolo confrontarci con loro. Proveremo a fare la nostra partita con serenità e determinazione», dichiara alla vigilia il tecnico Matteo Citro. Nuovamente assente il capitano Michele Luongo.