Salerno, l'Oratorio Sant'Eustachio vince la Junior Tim Cup

È stato l’Oratorio Sant’Eustachio a conquistare il titolo di campioni della decima edizione della Junior Tim Cup - Keep Racism Out, dopo un’emozionante sfida conclusiva disputata davanti al grande pubblico dello stadio Olimpico di Roma, prima della Finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter.

Si chiude così l’ultimo atto del torneo oratoriale di calcio a 7 riservato agli under 14 e promosso da Lega Serie A, Tim e Centro Sportivo Italiano. Sono stati circa seimila i ragazzi coinvolti durante l’anno in questo progetto sportivo-educativo, scesi in campo per disputare oltre tremila gare, visitare gli stadi della Serie A Tim ed incontrare i grandi protagonisti del calcio e le loro importanti testimonianze negli incontri Keep Racism Out.

L’Oratorio Sant’Eustachio di Salerno e l’Oratorio Boltiere (Bergamo) si sono affrontati a viso aperto sul prato dell’Olimpico, dopo aver conquistato il pass nei gironi della Final Eight disputata presso il Salaria Sport Village. Dopo aver vinto con il punteggio di 3-1, possono far esplodere tutta la loro gioia i ragazzi salernitani, che coronano un sogno portando a casa la Coppa della Junior Tim Cup, così ricca di valori, emozioni e riflessioni. A premiare i vincitori, davanti al pubblico delle grandi occasioni, quello spettatore della finale Fiorentina-Inter, sono stati Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A, Paolo Costantini, sponsorship manager di TIM, e Vittorio Bosio, presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano. Gli spalti dell’Olimpico hanno poi accolto ed applaudito le otto squadre finaliste del torneo, che hanno potuto assistere dalla tribuna Tevere allo spettacolo finale a tinte viola e nerazzurre.