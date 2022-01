«Bicchiere mezzo pieno». Due settimane fa in Georgia chiuse al terzo posto. Cambia paese, non muta il risultato a distanza di quattordici giorni in Coppa del Mondo. A Plovdiv, seconda città della Bulgaria dopo la capitale Sofia, si conferma Rossella Gregorio, dando continuità di risultati in pedana. Nei momenti decisivi l’Italsciabola femminile c’è sempre e non tradisce le aspettative della vigilia.

Campania in vetta. «Sono contenta, perché vuol dire che il lavoro che sto facendo volge nella giusta direzione», commenta entusiasta l’atleta salernitana classe 1990. Nella gara individuale la tesserata dei Carabinieri si acquartiera sul terzo gradino del podio, superando le difficoltà del momento. Scoppiettante davvero l'inizio del 2022 schermistico. «Due gare di fila a podio mi danno piena convinzione», asserisce Rossella, che sorride e mostra con fierezza la medaglia di bronzo bis.

Subito Italia-Ungheria. Primo confronto con Katinka Battai (15-4) e a seguire con Laszlo Luca (15-13). Poi capitola la russa Evgenia Podpaskova (15-11). Prova di forza ai quarti. La magiara Liza Pusztai cede il passo alla salernitana (15-10). In semifinale lo stop con l’azera Anna Bashta. Incontro sviluppatosi sul filo della parità. Sul 13-13 la portacolori dell’Azerbaigian ha piazzato però le ultime due stoccate decisive, guadagnandosi il passaggio del turno e imponendosi definitivamente in finale sulla francese Manon Apithy-Brunet (15-10).

«Sono sulla strada giusta e sono contenta per l’approccio. Avrò altri stimoli per le prossime gare», conclude serena Gregorio, artefice di una sontuosa prestazione, che evidenzia il suo stato di forma.