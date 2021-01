Ancora una vittoria per Marta Bassino: l'azzurra è prima nello slalom Gigante di Kranjska Gora, davanti alla svizzera Michel Gisin. Bassino aveva chiuso al secondo posto la prima manche, dietro all'americana Mikaela Shiffrin, ma nella seconda ha fatto registrare il miglior tempo e ha ottenuto il sorpasso sulla statunitense, finita poi sesta. Per lei è il quarto successo stagionale ed il quinto in carriera.

La prossima tappa di cdm sarà per le ragazze jet guidate da Sofia Goggia. Da venerdì a domenica a Crans Montana, in Svizzera, sono in programma due discese ed un superG.

