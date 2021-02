Lo sci club romano “C zero 6” ha vinto il Trofeo Italo Kuhne, intitolato al giornalista sportivo e assegnato al termine del circuito di gare Master Mind alla squadra che ha ottenuto il maggiore numero di punti nelle categorie master, dai 30 anni in su.

Il Challenger è passato dalla bacheca del Sai Napoli, vincitore nel 2020, nelle mani della figlia di Italo Kuhne, Diana, e del nipote Luciano de Caro, che lo hanno consegnato ai vincitori di questa edizione. A vent’anni esatti dalla scomparsa del giornalista, grande appassionato di sci, un club romano, nato da pochi anni col preciso scopo di vincere il premio, riesce a centrare l’obiettivo.

Sul secondo gradino del podio proprio il Sai Napoli, con la squadra composta dagli amici del giornalista, tra i quali Giuseppe Fiordiliso, Gianfredo Puca e Andrea Ballabio. Terzo lo Sci Club Posillipo.

Le finali del circuito Master Mind sono state organizzate dallo Sci Club 0.40 e a condurre la premiazione è stato il presidente e giornalista de La 7 Stefano Buccafusca. «Sono trascorsi venti anni dalla scomparsa di papà – ha ricordato la figlia Diana Kuhne – ma noi lo sentiamo sempre vivo su queste nevi e nel cuore di chi lo ricorda. Vorrei approfittare di questo difficile momento per chi lavora in montagna e la ama per esortare tutti, specialmente i giovani, a non mollare mai e continuare a dare vita a questo sport e sostegno a tutti gli operatori che hanno subito gravi perdite».

Ultimo aggiornamento: 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA