«Mi fa tanto piacere esserci». Si limita a questa essenziale considerazione Massimo Di Martire, convocato dal commissario tecnico Sandro Campagna per la sfida di World League contro la Slovacchia, in programma martedì 15 febbraio alla Bruno Bianchi di Trieste (diretta su RaiSport HD). L’attaccante del Posillipo classe 2000 ritrova in azzurro gli ex rossoverdi Vincenzo Renzuto Iodice e Vincenzo Dolce, affrontati sabato 29 gennaio alla piscina Scandone contro il Brescia. Inserito nel girone C, il Settebello annovera tra le sua fila campioni del mondo, eroi a Gwangju, e protagonisti alle Universiadi 2019, come il napoletano Di Martire, Jacopo Alesiani e Lorenzo Bruni.

Dopo la sconfitta maturata a Sabac contro la Serbia, gli azzurri intendono prontamente riscattarsi. Nella lista spicca anche il nome di Luca Marziali (Telimar Palermo), centroboa di Fermo (che ha vissuto sei anni all’ombra del Vesuvio: biennio in biancazzurro, sponda Acquachiara, e quadriennio rossoverde), impegnato domani pomeriggio (alle ore 15 insieme al salernitano Mario Del Basso, altro oro ai Giochi universitari ed ex Canottieri Napoli) nella semifinale di Euro Cup contro l’Ortigia degli ex posillipini Valentino Gallo, Filip Klikovac (entrambi già vincitori del trofeo nel 2015 a Fuorigrotta) e Simone Rossi, che domenica scorsa hanno battuto alla Simone Vitale la Rari Nantes Salerno (8-11), nel recupero della 12esima giornata di serie A1.