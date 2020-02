Il ministro per le Politiche giovanili e per lo sport, Vincenzo Spadafora, a margine dell'evento «World Congress on Global Leadership e anti-corruption in sport» in corso al Foro Italico è intervenuto sulla legge delega dello sport. «Sto per convocare per la prima settimana di marzo un incontro con tutte le quattro delegazioni di maggioranza (M5S, Pd, Leu e Iv, ndr) sulla legge delega dello sport». Poi ha aggiunto. «Dedicheremo poi il mese di marzo anche al confronto con le opposizioni e gli stakeholder del mondo dello sport. Spero che ad aprile i decreti possano essere pronti - aggiunge il ministro -. Sicuramente rispetteremo i tempi imposti dalla legge (l'approvazione dei decreti deve arrivare entro agosto, ndr). Ma sicuramente faremo prima». Spadafora ha annunciato inoltre che domani incontrerà i comitati regionali del Coni, mente la prossima settimana parteciperà sia alla Giunta sia al Consiglio nazionale del Coni. Ultimo aggiornamento: 15:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA