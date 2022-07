Staffetta azzurra in finale ai mondiali di atletica a Eugene, in Oregon: le velociste Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana potranno lottare per una medaglia nella 4x100 facendo leva anche su un nuovo record italiano: 42.71 (13 centesimi meglio di Tolyo dove però non entrarono in finale). La Dosso è stata la più rapida nella prima frazione (11.44). La finale vedrà al via anche Stati Uniti, Gran Bretagna, Giamaica, Germania, Spagna, Nigeria e Svizzera. Dopo aver centrato la finale ai Mondiali di Doha e averla sfiorata a Tokyo, in entrambi i casi con il record italiano (fino a 42.84 in Giappone), la squadra italiana è di nuovo tra le migliori otto.

Qui il video della gara

Dove vedere la finale alle 4.30 (ora italiana) di domenica 24 luglio

Sky Sport dedicherà il canale Sky Sport Action alle dirette delle gare che ovviamente saranno disponibili per gli abbonati anche in streaming su Sky Go e Now Tv. Per vedere l'evento gratis e in chiaro, basterà sintonizzarsi sulla Rai che trasmetterà i canali Raisport Hd, canale 58, e Rai Due. Anche qui, streaming su Raiplay.

Nella semifinale domiio Usa (41.56, miglior tempo della stagione), poi Spagna con 42.61 e Nigeria 42.68. I parziali delle azzurre: 11.44 per la Dosso, 10.14 per la Kaddari, 10.79 per la Bongiorni, 10.34 per Fontana. Il terzo cambio fra Bongiorni e Fontana è stato un po' "trascinato", ma l'obbiettivo era centrare la finale.