Come se lo "sgambetto" fatto agli Europei non fosse bastato, l'Italia ci è cascata di nuovo: questa volta è addirrittura la 4x100 azzurra a far piangere i britannici, una disciplina dove, a differenza del calcio, sicuramente non siamo attesi al fotofinish come possibili vincitori. E invece così è stato, un'altra volta. E se già a Wembley si era deciso tutto all'ultimo rigore, anche qui è stato l'ultimo centesimo di secondo a stabiliare che l'oro va a noi e l'argento di consolazione a loro.

L'ironia social di Filippo Tortu

Lo sfottò social che ne è scaturito, come d'usanza, è stato a dir poco provocatorio. Ma lo è stato ancora di più è stato un diretto coinvolto a scherzare dell'accaduto, ossia Filippo Tortu, lo sprinter milanese che aveva deluso nell'individuale - rimanendo nel cono d'ombra generato dalle performance di Jacobs - e che invece ieri, insieme a lui, nella 4x100 ha messo alla storia la frazione decisiva, recuperando uno svantaggio importante all'ultimo inglese in gara.

E per ironizzare sull'accaduto, come non tirare in ballo il meme più famoso di Euro 2020, quello che vede Giorgio Chiellini strattonare un furioso Saka intento ad i nvolarsi a rete nei tempi supplementari della finalissima. Questa volta non è la maglietta del giovane Bukayo ad allungarsi ma... quella del velocista inglese. Con Tortu che ci ride su riportando lo slogan della Juventus "Fino alla fine", seguito da emoji sorridenti. Un modo per sdrammatizzare, ma forse solo lato Italia, dato che lo spauracchio italiano, quest'estate, non è più per i tedeschi ma solo per gli inglesi. Ma facciamoci qualche risata, è solo una storia di sport, dopotutto.