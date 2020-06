Giornata di semifinali sulla terra rossa del tennis Club Todi 1971 per i campionati italiani Assoluti di tennis, primo evento sportivo in Italia del post lockdown con la presenza del pubblico (l'accesso è consentito a 900 spettatori al massimo). Nel tabellone maschile il favorito Lorenzo Sonego, testa di serie n.1 e numero 46 del ranking mondiale, affronta Lorenzo Giustino, 28 anni di Napoli, numero 153 della classifica Atp e testa di serie n.4.



Intanto è in finale il mancino Andrea Arnaboldi, 32enne milanese testa di serie numero 7, che ha superato in poco più di un'ora per 6-1 6-2 Andrea Vavassori, 25enne torinese. Arnaboldi, attualmente numero 282 della classifica mondiale, nel 2020 prima del lockdown per la pandemia da coronavirus vantava i quarti nei challenger di Bangkok e Bergamo.



Nel tabellone femminile Martina Trevisan, seconda testa di serie, è in finale grazie al successo nella sfida tra azzurre di Fed Cup contro Elisabetta Cocciaretto, testa di sere numero tre. La 26enne fiorentina Trevisan, n.153 della classifica Wta, si è imposta sulla 19enne marchigiana con il punteggio di 7-5 6-4. Nella seconda semifinale l'altra azzurra di Fed Cup Jasmine Paolini, testa di serie n.1, affronta la wild card Camilla Rosatello, 25enne piemontese di Saluzzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA