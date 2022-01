Novak Djokovic torna a giocare dopo il caos dell'Australian Open. Il numero 1 del

mondo si è iscritto infatti al torneo ATP 500 di Dubai che prenderà il via durante l'ultima settimana di febbraio: a riferire la notizia sono i media degli Emirati Arabi Uniti. La vaccinazione per l'ingresso nel Paese del Medio Oriente non è obbligatoria, anche se il 100% dei residenti ha comunque ricevuto almeno una dose del vaccino. Djokovic invece, cinque volte vincitore del torneo, non è vaccinato contro il Covid. Nei primi giorni di gennaio il tennista era stato al centro di un clamoroso caso circa la sua partecipazione agli Open di Australia, seppur senza vaccino, prima di essere definitivamente espulso.