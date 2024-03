Rublev squalificato, insulti al giudice di linea: in finale a Dubai ci va Bublik

Il primo finalista dell'ATP 500 di Dubai è Alexander Bublik che ha avuto la meglio sul connazionale russo Andrej Rublev. In realtà la partita è stata interrotta per un gesto scorretto di Rublev che al terzo set, dopo un parziale di 6-7, 7-6, 6-5 in favore di Bublik, ha insultato il giudice di linea ed è stato quindi squalificato.

Rublev ha perso 300 punti, uscendo anche dalla top 5 dove entra Zverev. Evidenti gli insulti del tennista russo contro il giudice di linea dopo il punto del momentaneo 6-5 di Bublik. L'arbitro non ha avuto altra scelta che squalificarlo, concedendo quindi la vittoria a tavolino all'altro russo che in finale affronterà Humbert. Quest'ultimo a sorpresa ha eliminato Medved. Sarà quindi una finale a sorpresa, vista la sconfitta di Medved e il brutto gesto di Rublev.

Non è la prima volta che il russo va in escandescenze contro gli arbitri, era successo anche in un match d'esibizione dell'Ultimate Tennis Showdown lo scorso dicembre. Questa volta gli è costata anche l'uscita dalla top 5.