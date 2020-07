È finita 5-1 per il Santa Margherita Ligure la finale di andata dei playoff promozione in A1 contro il Tennis Vomero. Sono stati i singolari a decidere l’incontro, con un 4-0 che ha in pratica chiuso il match in anticipo. Decisiva la supersfida tra i numeri 1 delle due formazioni: Andrea Seppi contro l’olandese-vomerese Robin Haase, con la vittoria del primo solo 10-5 al super tie-break finale (6-3 per Andreas il primo set, 7-6 per Robin la seconda partita). Gli altri tre punti nei singolari sono stati conquistati dal napoletano Lorenzo Giustino, da quest’anno in forza al Santa Margherita, che batteva Gianluca Di Nicola, 6-2 7-5. Sconfitti anche Giuseppe Caparco e Gianmarco Cacace, due punti di forza del Vomero. Il primo provava a resistere al più completo Castagnola, perdendo 6-4 7-6, così come Cacace, regolato da Ferri, 6-4 6-2. Il punto della bandiera giungeva nei doppi con Mariano Esposito e lo stesso Cacace che battevano i quotati Castagnola-Nosei allo sprint, 3-6 7-5 11-9. Ko invece Haase e Giovanni Calvano contro i più affiatati Seppi-Puetz, 6-2 6-1. Domenica 2 agosto la finale di ritorno al Tennis Vomero. © RIPRODUZIONE RISERVATA