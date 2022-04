Woods rientra dopo l'incidente: «Giocherò il Masters e voglio vincere»

AUGUSTA (Usa) - Tiger Woods, dunque, giocherà il Masters di Augusta e questa è la notizia che tutto il mondo del golf, e più in generale dello sport, aspettava con malcelata trepidazione. Perlomeno, ci sarà al 99 per cento. Quell’un per cento serve a crearsi una via di uscita nel caso in cui, domani, mercoledì, l’ultimo test non dovesse andare bene. Pura cautela, dunque, per un campione stratosferico che tornerà a giocare un torneo ufficiale a poco più di un anno dal terribile incidente automobilistico in cui ha rischiato di perdere addirittura la gamba destra. Ma Tiger Woods, che oggi ha 46 anni, è un essere bionico: riesce in imprese vietate alla maggior parte dei comuni mortali. E’ già caduto mille volte (tra operazioni alla schiena, al ginocchio, arresti, tradimenti, divorzi e cure per guarire dall’ossessione del sesso) e mille volte si è rialzato. Nell’unica maniera che lui conosce: vincendo. Lo ha fatto anche nel 2019 e proprio qui ad Augusta, indossando per la quinta volta la Giacca Verde che consegna alla storia il vincitore del più esclusivo dei major di golf. La prima volta, nel 1997, scese in campo nell’ultima partenza dell’ultimo giro con Costantino Rocca; l’ultima ha costretto alla resa il nostro Francesco Molinari. Due italiani a segnare due tappe fondamentali. Curioso.

Tiger Woods torna, anzi sono due: c'è il figlio Charlie

Il Masters, per questi e altri motivi, è il torneo preferito di Tiger Woods, rappresenta un terzo delle sue vittorie nei Major (5 su 15) e pur di giocarlo è disposto a fare qualunque sacrificio. A patto di essere competitivo. E questo lo scopriremo solo domani. Per ora bisogna confidare nelle sensazioni dello stesso Tiger e di chi lo ha già visto all’opera. Come ad esempio un grande campione del passato come Fred Couples che ha girato in prova campo con lui . Parere condiviso da altri suoi compagni di viaggio in questa nuova avventura. E non importa se la presenza di Tiger catalizzerà l’attenzione generale a scapito di tutti gli altri campioni che si sfideranno sulle 18 buche dell’Augusta National. Lo si è visto già nei giri di prova. Intorno a Tiger e con Tiger si muoveva una marea di tifosi entusiasti e speranzosi.