Una moneta tridimensionale celebra il torneo internazionale di golf Ryder cup 2023

La riedizione della Lira, Serie inaugurata nella Collezione Numismatica 2021, omaggio alla storia della moneta simbolo dell’Italia, raffigura la 5 Lire con due monete in oro del valore nominale di 20 euro (un quarto di oncia) e di 50 euro (mezza oncia).

Emesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, le monete sono state realizzate dall’artista incisore della Zecca dello Stato Maria Angela Cassol, in versione reverse proof, una particolare tecnica che prevede uno sfondo satinato e le figure in rilievo specchiate, con una tiratura limitata di 999 pezzi.

Tra le emissioni odierne, anche la moneta che celebra il torneo internazionale di golf “RYDER CUP 2023” famoso in tutto il mondo che, per la prima volta, si svolge in Italia.

Particolarità della, realizzata dall’artista incisore Annalisa Masini, è l’effetto tridimensionale creato dalla forma concava di un lato e convessa dell’altro. La moneta in argento rodiato, dal valore nominale di 10 euro, è disponibile in versione Fior di Conio con una tiratura di 10.000 pezzi.

Descrizione e disponibilità per l’acquisto delle monete della Collezione Numismatica 2023 della Repubblica italiana sono pubblicati sul portale www.shop.ipzs.it