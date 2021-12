Torneo dei Pastori a Monte di Procida, ex campioni tra canestri e divertimento

E' griffato Golden Players, la più importante organizzazione di basket per giocatori Over, il Torneo dei Pastori in programma in questo weekend a Monte di Procida, cittadina campana con una straordinaria tradizione cestistica, che diventa capitale del basket over 60: l’11 e 12 dicembre al PalaPippo Coppola, si sfideranno grandi giocatori del passato che non hanno appeso le scarpette al chiodo ma piuttosto sono ancora impegnati in campionati europei e mondiali per giocatori della loro età.

Il torneo coordinato da Renato Bonanno e organizzato dai Golden Players di Virgilio Marino ha una chiara ispirazione natalizia e oltre alle partite sono previste escursioni e appuntamenti gastronomici. Bonanno, "Magic" quando sta in campo da playmaker e Chef Kiwi, quando è impegnato nei dopo gara, promette un terzo tempo da sballo, quasi il vero clou della manifestazione con annessa tombolata scostumata condotta da Emilio Massa. In campo quattro tra le squadre più forti a livello italiano ed europeo in questa particolare categoria. A questo «invitational tournament» prendono parte la Nazionale italiana over 65 Golden Players, la selezione Golden Players Sud over 60, la selezione Golden Players Nord over 60 e la Mf82 Basket Genova.