Il Circolo Nautico di Torre del Greco ha ospitato il sesto appuntamento del campionato invernale di vela d'altura del Golfo di Napoli. Il trofeo Città Torre del Greco, messo in palio dal sodalizio presieduto da Gianluigi Ascione, è rimasto in casa: è stato infatti il J70 Gaba dell’armatore Claudio Polimene, che difende il guidone del circolo corallino, ad aggiudicarselo, come primo classificato nella classe Sportboat. A Gaba è andato anche il terzo Trofeo Pio Monte dei Marinai, in quanto primo classificato Overall.



La coppa Antonio Di Giacomo (Orc 0-5) è stata conquistata da Scugnizza di Vincenzo De Blasio (Circolo Canottieri Napoli). All’imbarcazione Blue Spirit dell’armatore Walter Maciocco della Lega Navale di Napoli è andata la coppa Nicola De Dilectis. La coppa Mario Martinez a Zizz ’e pacchian di Sergio Giusti, sempre del CNTG, primo Meteor in classifica.



La premiazione della tappa torrese si svolgerà giovedì 27 febbraio alle ore 19.30 presso la sede sociale del club nautico di Torre del Greco.

