Dellosto alla Gevi Napoli Basket: era una promessa dell'Italia U18

La Gevi Napoli basket, comunica con una nota di aver ingaggiato Nicolò Dellosto per la stagione 2022-2023. «L'atleta Dellosto, nato a Trieste il 4 giugno del 2000 - si legge - è un'ala piccola di 201 centimetri per 100 kg di peso. Dopo aver iniziato la propria carriera nella sua città, con l'Azzurra e la Servonala Trieste, Dellosto si trasferisce nel prestigioso settore giovanile della pallacanestro reggiana».

«Dopo tre stagioni a Reggio, dal 2017 al 2019 - continua - il nuovo giocatore della Gevi approda alla Fortitudo Bologna, in Serie A1, realizzando 3 punti di media in 5 partite disputate. Nella stagione 2020-2021 Dellosto gioca in Serie A2 con la Top secret Ferrara, 2.8 punti di media e 1.3 rimbalzi mentre, nello scorso campionato l'ala triestina ha vestito la maglia della Tramec Cento, concludendo un campionato da 3 punti di media e 2.6 rimbalzi per gara, raggiungendo i playoff. Dellosto è stato inoltre convocato nel settore giovanile della nazionale Italiana, sia nella squadra Under16 che in quella Under18».