Paolo Banchero sarà il 13° italiano o italianizzato a giocare nella Nba: la ventenne ala grande (2.10 cm) degli universitari Duke Blue Devils è stato selezionato dagli Orlando Magic come prima scelta al draft Nba a New York. Ottima notizia anche la nazionale visto che Banchero si è reso disponibile: il suo passaporto italiano arriva grazide al pade Mario che ha giocato a football Usa all'università. La madre americana Rhonda Smith giocava nella massima lega femminile (Wnba). C'erano entrambi a New York ad accompagnare il figlio agghindato salito sul palco con un completo viola e dettagli bianchi di Dolce e Gabbana. Anche Andrea Bargnani, nel 2006, conquistò l'onore della prima scelta Toronto Raptors.

Notte indimenticabile anche per Gabriele Procida, ventenne di Como svezzato a Cantù, ala a Bologna, sponda Fortitudo, scelto al 36° "giro" dai Portland Blazers.

La storia di Paolo Banchero

La storia di Paolo Banchero unisce Savignone, centro di nemmeno tremila anime a nord di Genova, e Seattle, patria della musica grunge e casa dei mitici Supersonics che negli anni hanno esaltato le gesta di Gary Payton e Ray Allen, di Shawn Kemp e Kevin Durant. È proprio nel centro della contea di King che, il 12 novembre del 2002 nasce Paolo. Papà Mario arriva dalla Liguria, da quella remota Valbrevenna dove ancora c'è qualche parente. Mamma Rhonda è del posto e se solo la Wnba fosse diventata prima quel che è adesso probabilmente avrebbe avuto un'altra storia. Insomma, Rhonda è quella di casa che con la palla a spicchi ci sa fare e grazie al cui Dna adesso l'Italia, la Nba e l'università di Duke si stropicciano gli occhi.



Paolo è stato formato alla Duke da Mike Krzyzewski. Lungo versatile, l'azzurro sa far tutto. Affidabile in attacco e atletico, abile nel tiro dall'arco, prezioso a rimbalzo e in difesa. Coach K lo ha schierato in più ruoli facendo affidamento sui suoi diversi talenti. Un predestinato dalla genetica, che alle abilità cestistiche della mamma, ha aggiunto un fisico che a 12 anni lo vedeva già svettare a 185 centimetri, 196 appena un anno dopo. Ora di centimetri Paolo ne misura 208, abbinati a una buona dose di muscoli che gli permettono di farsi valere anche sotto canestro. Il resto, quel che serve per il salto di qualità, dovrà farlo la testa. Ma, anche lì, Banchero ha dimostrato finora di avere doti fuori dal comune.