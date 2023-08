Vince ancora la Polonia del coach azzurro Milicic

Terza vittoria in 3 gare per la Polonia nei match di qualificazione per le Olimpiadi. Dopo aver battuto Ungheria e Bosnia, la squadra polacca allenata da Igor Milicic, coach della Gevi Napoli, ha superato il Portogallo per 78-65.

Ottima prestazione di squadra con in evidenza proprio il figlio del coach Igor Milicic jr, 20 anni, 2,06. che ha segnato 13 punti in 20 minuti con 6 rimbalzi.

Sokolowski, l'altro neo partenoeo, si è fermato stavolta a quota 9, 13 i punti di Balcerowski e Pluta, 10 per Zyskowski, 9 per Ponitka. Domani la Polonia gioca la seminfinale contro l'Estonia e il 20 poi ci sarà la finale contro la vincente dell'altro confronto Bosnia-Israele.