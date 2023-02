Si chiude senza botto la sessione invernale di calciomercato per il Benevento. Un arrivo e una partenza nell'ultima frenetica giornata che ha portato, oltre a questa duplice operazione, solo contatti inconcludenti e il disperato, estremo tentativo di strappare al Genoa Massimo Coda. In più, un clamoroso rifiuto. Quello dell'esterno offensivo della Juventus Marley Aké, che ha opposto il suo diniego quando l'affare sembrava ormai fatto e i due club erano d'accordo su tutto.

APPROFONDIMENTI Salernitana, salta Verdi per un errore tecnico Ghoulam torna a giocare: ufficiale l'accordo con l'Angers Zaniolo in tribunale, pronto a fare causa contro la Roma

Il talento francese classe 2002 non è voluto andare a giocare in B (tant'è vero che più avanti ha detto no anche al Bari) preferendo restare in C con la formazione bianconera Next Gen. Una rinuncia imprevista che ha, di fatto, complicato le battute conclusive mettendo la dirigenza in una posizione ancora più scomoda. È evidente che non si sarebbe dovuti arrivare a poche ore dal gong con l'acqua alla gola per cercare di portare alla corte di Cannavaro qualche rinforzo, passando da martelli a incudini. La classifica deficitaria ha fatto il resto: i tifosi ovviamente non sono soddisfatti di come è finita e hanno atteso invano le 20 di ieri nella speranza di veder arrivare qualche colpo al fotofinish, come ad esempio un attaccante in grado di far uscire dal torpore un reparto abulico e disastrato.

Alla fine il Benevento, dopo Tosca e Pettinari, ha tesserato il nazionale Under 21 croato Roko Jureskin, che arriva dal Pisa in prestito con diritto di riscatto, anche se i nerazzurri, che per sostituirlo hanno fatto rientrare Sussi che era al Fiorenzuola, si sono riservati l'opzione per il controriscatto. Il Pisa lo aveva prelevato a giugno dagli slovacchi del Sered, che Jureskin ha condotto fino alle soglie della qualificazione in Europa Conference League con 5 gol e 4 assist. Cercato anche dalla Salernitana, nasce centrocampista di sinistra ma può essere impiegato pure da terzino. Nel 3-5-2 di Cannavaro può fare senza problemi il quinto. Nel torneo cadetto è stato poco utilizzato (5 presenze, 3 da titolare) perché davanti a lui c'è Beruatto, uno dei più forti mancini della categoria. È stato anche nel giro dell'Under 20 ed è andato in gol nell'ultima gara giocata con l'Under 21 croata contro i pari età dell'Austria in amichevole lo scorso novembre.

Sfumato Tripaldelli (lunedì sera si erano incontrati a Milano il procuratore dello stesso Tripaldelli, Luigi Lauro e la Spal, chiedendo di liberare il ragazzo che aveva già l'accordo con il Benevento ma il no è stato secco, ieri ribadito anche ai francesi del Montpellier), Pasquale Foggia si è fiondato con convinzione sul croato classe 2000 chiudendo in poche ore. Contestualmente, è stata ratificata un'operazione che era già stata definita in precedenza, ovvero la cessione al Palermo, in prestito oneroso (100mila euro), con opzione di riscatto fissata a 800mila euro, di Edoardo Masciangelo che, così, lascia la maglia giallorossa dopo un anno e mezzo (fu pagato al Pescara 1,3 milioni) e se dovesse essere rilevato per intero dal Palermo a giugno il Benevento realizzerebbe una plusvalenza. Per un mancino over che esce, un mancino under che entra e sempre due posti in lista che restano vacanti.

Rifiutata un'offerta di un milione e mezzo di euro della Cremonese per Acampora, così come la proposta del Genoa per Foulon (che ha ripiegato su Haps del Venezia, nonostante abbia sul groppone tre gare di squalifica da scontare) e quelle di Samp e Genoa per Simy, che non è stato lasciato partire in quanto non è stato possibile arrivare a un altro attaccante. No anche al Modena per il prestito di Karic.

Il Benevento ha provato fino all'ultimo istante a prendere Coda, rilanciando fino a 2,5 milioni per il cartellino, ma non c'è stato verso. Nessun altro club si è voluto privare dei propri attaccanti, inclusa la Spal che sembrava in un primo momento disposta a liberarsi di La Mantia dietro corrispettivo di 800mila euro. Si è profilata pure la possibilità di prendere El Kaddouri dal Paok Salonicco ma il club giallorosso doveva far uscire qualcuno a centrocampo e ormai non c'era più tempo.

Restano nel Sannio anche tutti i giovani: Basit, Sanogo e Vokic verranno portati a scadenza senza rinnovo e saluteranno a giugno, per Thiam Pape ci sarà un altro anno di contratto e, con ogni probabilità, andrà in prestito la prossima estate. Ora Cannavaro può mettere una pietra sopra al mercato e dedicarsi solo al match col Venezia che è di capitale importanza per la stagione. Leverbe, in tribuna a Frosinone per dissenteria, da ieri è di nuovo in gruppo. Bisogna ancora aspettare qualche giorno per Glik e Letizia. Oggi seduta mattutina al Ciro Vigorito.