Il Verona, reduce dal pareggio allo Stadium contro la Juventus, riceve il Benevento intenzionato a cancellare i due ko consecutivi contro Roma e Napoli. Juric preferisce Ceccherini a Magnani in difesa e Kalinic a Di Carmine in avanti. Inzaghi si affida a Ionita, che vince il ballottaggio con Hetemaj in mediana, e a Lapadula in attacco con Moncini relegato in panchina.

LA PARTITA IN DIRETTA

LE FORMAZIONI

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric.

Benevento (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Schiattarella, Dabo, Ionita; Insigne, Lapadula, Caprari. All. Inzaghi.

Ultimo aggiornamento: 21:06

