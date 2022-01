Tragedia nel mondo del calcio. È morto in un incidente stradale, a 27 anni, il difensore turco Ahmet Çalik. Classe 1994, era considerato uno dei migliori giocatori del campionato nel suo ruolo e militava nel Konyaspor, dopo aver vestito le maglie di Galatasaray e Genclerbirligi.

L'incidente è avvenuto questa mattina, poco prima delle 9 ora locale (le 7 in Italia), lungo la strada che collega Ankara a Nigde, all'altezza di Golbas Hacilar. Ancora da ricostruire le cause della tragedia, con l'auto guidata dal difensore turco che è uscita di strada, sfondando il guardrail e ribaltandosi più volte lungo una scarpata. Al momento dell'incidente, Ahmet Çalik viaggiava da solo ed è morto sul colpo.

Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/pmzD3SZhV6 — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 11, 2022

Mentre sono partite le prime indagini sull'incidente, il calcio turco perde uno dei suoi migliori giocatori. Il difensore centrale, adattabile anche a terzino, era diventato subito un pilastro del Konyaspor, dove era arrivato dal Galatasaray. In nazionale maggiore, Çalik aveva giocato otto partite e segnato un gol. «Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro Ahmet Çalik, che ha conquistato l'amore dei tifosi e della città sin dal primo in cui è arrivato. Le nostre condoglianze alla famiglia del nostro Ahmet Çalik», scrive sui social il Konyaspor. Al club e alla Federcalcio turca sono arrivati presto messaggi di cordoglio da tutto il mondo del calcio.