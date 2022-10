Live Atalanta-Fiorentina 0-0 Gasperini si affida a Muriel per agganciare il Napoli

Spetta alla Fiorentina in affanno l'ingrato compito di provare a fermare l'Atalanta ormai stabilmente ai piani altissimi della classifica. Gli uomini di Gasperini stanno volando, mentre quelli di Italiano sembrano in fase involutiva. Il pronostico è tutto dalla parte dei nerazzurri, ma i viola vogliono stupire.

Nell'undici nerazzurro chance per Scalvini in difesa, in mediana tocca a Soppy coprire la corsia mancina; sulla trequarti Lookman al fianco di Ederson, Muriel terminale offensivo. Indisponibili Musso, Palomino, Djimsiti, Zappacosta e Zapata.

Sul fronte viola Mandragora e Barak vincono i rispettivi ballottaggi con Amrabat e Duncan. Davanti fiducia a Ikonè (fuori Gonzalez), con Kouame prima punta e Saponara sull'out sinistro. Assenti gli infortunati Dodò e Castrovilli.