A fare festa, alla fine, sono solo le squadre presenti al Maradona. In casa del Rijeka, infatti, l'Az Alkmaar fatica e alla fine viene addirittura sconfitto: passano in vantaggio proprio i croati con Menalo in apertura di ripresa, ma cinque minuti più tardi ci pensa Wijnsen a segnare il gol che vale il pari. Al 90° la doccia fredda: la Real Sicedad ha pareggiato da poco a Napoli e arriva anche il gol di Tomecak che regala la prima vittoria ai croati nella competizione.

LA CLASSIFICA

Napoli 11

Real Sociedad 9

AZ Alkmaar 8

Rijeka 4

