Una crisi che non vuole finire quella del, ma Rolando Maran prova a calmare le acque dopo la sconfitta di stasera contro ile la contestazione dei tifosi. «Dispiace perché noi proviamo a dare soddisfazione a loro» ha detto subito a Sky Sport. «Ma giocavamo contro una squadra forte come il Napoli, abbiamo provato a giocarla alla pari ma non ci siamo riusciti».«Secondo me non abbiamo demeritato, non abbiamo mollato e la gara è stata molto in equilibrio» ha continuato. «Dobbiamo far tornare la giusta atmosfera con buone prestazioni, l'avvio di stagione ha creato tante aspettative ma dobbiamo mantenere la lucidità per andarci a prendere un buon risultato. Anche stasera non eravamo tranquilli, ma la squadra ha dato tutto. Ilè una delle squadre più scomode da incontrare in questo momento. In questo periodo ci gira anche tutto male».