In settimana ha diretto all'Old Trafford di Manchester la sfida di Champions tra lo United e il Ps. In questo weekend, invece, il debry all'Allianz di Torino tra Juve e Torino. Non è quindi un caso che Daniele Orsato, internazionale della Sezione di Schio e rappresentante degli arbitri in attività, è il migliore al mondo per il 2020. Lo ha reso noto l'Iffhs che tra le donne ha scelto la francese Stephanie Frappart, mercoledì a Torino per Juventus-Dinamo Kiev per la fase a gironi di Champions . Con 150 paesi di tutti i continenti rappresentati nella Federazione (giornalisti e storici del calcio selezionati), l'Iffhs è riconosciuto nel mondo del calcio per la sua autorevolezza e indipendenza.

Ultimo aggiornamento: 23:16

