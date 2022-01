Sergio Oliveira sarà un calciatore della Roma: in Portogallo garantiscono che oggi salirà su un aereo in direzione della Capitale, dove si sottoporrà alle visite mediche e potrà finalmente allenarsi con la squadra di Mourinho. La trattativa si basa sul prestito a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 13,5. Sarà disponibile già per il Cagliari e porterà carattere e personalità a una formazione che fatica a imporsi: contro i sardi potrebbe sostituire Cristante - squalificato - e ricoprire il ruolo di playmaker. Il mercato in entrata dovrebbe chiudersi così, senza ulteriori colpi, anche se Mourinho avrebbe chiesto un altro difensore da schierare al posto di Kumbulla. Partirà successivamente il mercato in uscita: Calafiori è promesso al Cagliari, la trattativa dovrebbe andare in porto nei prossimi giorni; Mayoral potrebbe tornare in Spagna sponda Getafe, ma il proprietario del cartellino è il Real Madrid. In partenza anche Villar, scontento della gestione del portoghese (zero minuti in campionato), già vicino all’Inter nell’ambito di uno scambio con Vecino poi sfumato per volere di Mou: per lui potrebbe aprirsi l’opportunità di trasferirsi al Celta Vigo. Reynolds potrebbe andare dall'Anderlecht, mentre Fazio e Santon (entrambi fuori rosa) sono con le valigie pronte: l’argentino ha offerte in Spagna, Davide in Turchia ma sta anche valutando la rescissione consensuale del contratto.