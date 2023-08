È fatta per il passaggio di Petagna dal Monza al Cagliari. L'ex Napoli, dopo una stagione in Brianza, si trasferisce in Sardegna agli ordini di Mister Ranieri, che aveva chiesto un attaccante dopo gli infortuni di Lapadula e Pavoletti.

Documenti firmati e formula decisa: si tratta infatti di un prestito con diritto di riscatto.