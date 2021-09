Caputo e Quagliarella, gol senza età: i due bomber che non invecchiano

Caputo e Quagliarella, il gol che non invecchia: 34 anni Ciccio, 38 anni Fabio, due attaccanti sempre pericolosissimi sotto porta, un tandem offensivo ottimamente assortito. L'intesa è stata immediata tra il capitano della Samp, che va alla ricerca della prima rete in campionato, e del bomber arrivato quest'estate dal Sassuolo che ha segnato una doppietta a Empoli contro la sua ex squadra.

Un impatto subito positivo di Caputo con la sua...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati