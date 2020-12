«Le mie considerazioni su questa partita le devo fare fino a quando siamo rimasti in parità numerica, poi è stata una partita nettamente diversa, c’è stato un po’ di scoramento in campo». Così Giovanni Stroppa analizza l'amara sconfitta di questa sera a Crotone contro una squadra in gran forma davanti alla porta. «Il Napoli è una squadra di grandissimo palleggio ed è difficile commentare dopo l’espulsione, fino a quel momento la squadra è stata sempre in partita, ha lavorato bene, è stata determinata in campo».

LEGGI ANCHE Napoli, Gattuso applaude la squadra: «Giovedì ci giochiamo il primo obiettivo»

«Poi è chiaro che c’è un certo Insigne che ha tirato fuori una giocata straordinaria, bisogna fargli i complimenti» ha aggiunto l'allenatore del Crotone elogiando il gol del capitano del Napoli che ha sbloccato il risultato. «Sicuramente nelle occasioni create potevamo fare di più, rimane un po’ di amaro in bocca per quello che potevamo fare» ha concluso a Sky Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA