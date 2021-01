Juve, Cuadrado guarito dal Covid: convocato per la Supercoppa

Cuadrado negativo al tampone e convocato per la Supercoppa di questa sera tra Juventus e Napoli. Il colombiano è guarito dal Covid e sta raggiungendo i compagni di squadra a Reggio Emilia, ecco il comunicato della Juventus. «Juan Cuadrado ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera».

Ultimo aggiornamento: 12:49

