Decio Restaino alla Feldi Eboli: due trasferte in tre giorni per le volpi

La Feldi Eboli ha ufficializzato il tesseramento del laterale mancino Decio Restaino. Classe 1993, il nuovo atleta rossoblu ha giocato nella prima parte di questa stagione con la maglia della Nuova Comauto Pistoia. In carriera aveva già giocato in Serie A con le maglie di Luparense e CMB Matera; in Serie A2 ha invece giocato tra le fila del Giovinazzo collezionando 17 reti in due stagioni.

Intanto per i ragazzi di Salvo Samperi c'è all'orizzonte un doppio impegno in trasferta in pochi giorni. Domani le volpi saranno di scena in casa della Fortitudo Pomezia, formazione di bassa classifica che non va comunque sottovalutata per evitare di perdere il contatto con le battistrada. E in una rapida “Tirreno-Adriatico”, martedì 13 dicembre la Feldi andrà a rendere visita al Futsal Pescara, quarta forza del campionato al momento staccata di un solo punto dagli ebolitani.

Intanto la giustizia sportiva ha cancellato le inibizioni comminate a inizio novembre al presidente Gaetano Di Domenico (un mese), al medico Lazzaro Lenza (tre mesi) e al segretario Nicola Marzullo (tre mesi). L'accusa era quella di aver impiegato nella gara interna contro L84 della scorsa stagione alcuni calciatori guariti dal Covid ma senza l'autorizzazione medica al rientro in campo. Il club aveva proposto immediatamente reclamo, ottenendo dunque accoglimento e cancellazione totale delle sanzioni.