Paolo Di Canio, dopo il "bollito" a Mourinho della scorsa estate, torna sullo Special argomento. L'ex giocatore e oggi opionista di Sky, spiega con dettagli tipici dell'ironia capitolina, il suo punto di vista durante l'ultima puntata del "Club". Il video è diventato virale in poche ore. Ecco il pensiero dell'ex giocatore della Lazio: «State esaltando la vittoria della Roma in Conference League. Il Bodo Glimt? Sette di loro lavorano al porto, fanno i salmonari, cioè mettono il salmone sulle navi. Il fatto eclatante è che la Roma abbia preso 10 gol dal Bodo Glimt in 3 partite. E' questo il fatto eclatante e Mourinho ha tutto il diritto, e fa bene, di far passare questa vittoria come un evento storico»

Sui social, ovviamente, si sono scatenate le reazioni. In particolare dei tifosi della Roma che, qualche sassolino nella scarpa nei confronti di Di Canio, ce l'hanno da tempo. «Tutti sappiamo che la conference non è la Champions, non ci vuole Di Canio che lo dica» chi lo attacca moderatamente. «Sbagliala una dichiarazione ogni tanto. Di Canio l'unico che dice le cose come stanno» invece chi lo difende. In mezzo ovviamente centinaia di messaggi non proprio... pubblicabili.

