Il posticipo serale di Serie A propone il vero big match di giornata: al Gewiss Stadium di Bergamo Atalanta e Inter si affrontano in una partita chiave nella lotta per lo scudetto. La squadra di mister Gasperini è reduce dal roboante successo contro l'Udinese e cercano un successo sia per puntellare il proprio piazzamento in zona Europa che per avvicinare il primato a 5 punti. Dall'altra parte la capolista neo campione della Supercoppa Italiana: i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono proseguire nella loro striscia di vittorie consecutive in campionato e volare a +4 dal Milan, in attesa del posticipo di domani. Tanti possibili casi di Covid nell’Atalanta: sono out, neanche in panchina, Ilicic, Maehle, Malinovskyi, Hateboer e Toloi.

Segui la diretta di Atalanta-Inter

Atalanta-Inter, formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Demiral, Palomino, Djimsiti; de Roon, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pessina, Pasalic; Muriel. All.: Gasperini.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez. All.: Inzaghi.

Dove vedere Atalanta-Inter

La gara tra Atalanta e Inter, in programma al Gewiss Stadium di Bergamo, sarà visibile in esclusiva streaming su Dazn a partire dalle 20:45.